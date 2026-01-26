Al menos 11 muertos y 12 heridos por ataque armado en un campo de fútbol en el centro de México

Al menos 11 muertos y 12 heridos dejó este domingo un ataque armado en un campo de fútbol del estado mexicano de Guanajuato (centro), una región azotada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades locales.

El ataque ocurrió en un barrio de la localidad de Salamanca. Autoridades de ese municipio señalaron en un comunicado que fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables.

Guanajuato, un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos, es uno de los estados más violentos de México debido a la presencia de grupos del crimen organizado.