Al menos 111 personas mueren tras inundaciones en Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Lluvias torrenciales que se registraron antes del amanecer desataron inundaciones que causaron la muerte de por lo menos 111 personas en un poblado donde los agricultores del norte de Nigeria venden sus productos a comerciantes del sur, informaron funcionarios el viernes, que agregaron que el número de víctimas muy posiblemente aumentará.

La Agencia de Servicios Hidrológicos de Nigeria no ha dicho cuánta lluvia cayó después de la medianoche del jueves en la ciudad de Mokwa, en el estado de Níger.

Las comunidades en el norte de Nigeria han estado experimentando periodos prolongados de sequía agravados por el cambio climático y lluvias excesivas que provocan inundaciones graves durante su breve temporada de lluvias.

En videos y fotografías compartidos en redes sociales, las aguas cubren vecindarios donde las casas están total o parcialmente sumergidas, con techos apenas visibles sobre las corrientes marrones. También se ve a los residentes con el agua hasta la cintura, aparentemente tratando de salvar pertenencias o rescatar a otros.

"Perdimos muchas vidas, y las propiedades, nuestros productos agrícolas. Aquellos que tienen producto almacenado lo han perdido", dijo Kazeem Muhammed, un residente de Mokwa.

Además de los 111 muertos confirmados, "se han traído más cuerpos y aún no se han contado", comentó IIbrahim Audu Husseini, portavoz de la agencia de atención a emergencias del estado de Níger, a The Associated Press por teléfono el viernes por la tarde.

Mokwa, ubicada a casi 380 kilómetros (236 millas) al oeste de Abuya, es un importante punto de encuentro donde los comerciantes del sur compran frijoles, cebollas y otros alimentos a los productores del norte.

El líder comunitario de Mokwa, Aliki Musa, dijo a la AP que los aldeanos no están acostumbrados a tales inundaciones. "El agua es como agua espiritual que solía venir, pero es estacional", dijo Musa. "Puede venir ahora (y) pasarán otros 20 años antes de volver a venir".

El presidente del área de gobierno local de Mokwa, Jibril Muregi, dijo al sitio web de noticias local Premium Times que la construcción de obras de control de inundaciones está pendiente desde hace mucho tiempo.

"Esta infraestructura es esencial para mitigar futuros riesgos de inundación y proteger vidas y propiedades", dijo.

En un suceso similar el pasado septiembre, las lluvias torrenciales y el colapso de una represa en Maiduguri, en el noreste de Nigeria, provocaron inundaciones y la muerte de por lo menos 30 personas, además de desplazar a millones, lo que agravó la crisis humanitaria causada por la insurgencia de Boko Haram.

