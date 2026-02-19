Al menos 12 barcos son afectados por huelga en puertos agrícolas de Argentina

BUENOS AIRES, 19 feb (Reuters) - Al menos 12 embarcaciones en puertos de granos y productos agroindustriales de Argentina eran afectadas el jueves por una huelga de gremios marítimos en contra de un proyecto de reforma laboral, de acuerdo a datos de la agencia marítima NABSA analizados por Reuters.

Según la última lista de embarques de NABSA, 12 naves, con mercadería por un total de 381.000 toneladas, tenían previsto zarpar de distintas terminales portuarias de Argentina, un proveedor global líder de alimentos, entre el 18 y 19 de febrero. La cámara portuaria CAPyM y la cámara de exportadores y procesadores de granos de Argentina CIARA-CEC dijeron que desde el miércoles la huelga de los gremios marítimos estaba paralizando las exportaciones de productos agrícolas y sus derivados.

"Hoy está todo parado. No hay actividad", dijo el jueves a Reuters Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM), que señaló que a partir de la medianoche del viernes la actividad portuaria volvería a normalizarse.

Los barcos se encontraban en terminales de la zona de influencia de Rosario, el polo agroportuario de Argentina, y en Quequén/Necochea. La mercadería afectada era harina de soja, semillas de girasol, trigo, maíz, cebada y biodiésel.

