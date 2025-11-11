Al menos 12 muertos en un atentado suicida en la capital de Pakistán
Doce personas murieron el martes en un atentado suicida frente a un tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán, anunció...
- 1 minuto de lectura'
Doce personas murieron el martes en un atentado suicida frente a un tribunal de Islamabad, la capital de Pakistán, anunció el ministro del Interior.
"Se ha producido un atentado suicida en el Kachehri", el tribunal de distrito, declaró el ministro Mohsin Naqvi en el lugar de los hechos e informó de al menos 12 muertos y 27 heridos.
"Cuando estacioné mi vehículo y entré en el complejo (...) escuché un fuerte estallido en la puerta", declaró un testigo, el abogado Rustam Malik.
"Fue un caos total los abogados y la gente corrían dentro del complejo. Vi dos cuerpos tendidos en la puerta y varios vehículos en llamas", añadió en declaraciones a la AFP.
La policía y tropas paramilitares acordonaron la zona que alberga varias oficinas gubernamentales.
