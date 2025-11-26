Al menos 13 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong

Un enorme incendio arrasó el miércoles varios bloques en un complejo residencial de Hong Kong, causando la muerte de al menos 13 personas, informaron fuentes oficiales.

"El Departamento de Bomberos atendió a un total de 28 víctimas, nueve de las cuales fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Otras seis fueron trasladadas al hospital en estado grave y cuatro de ellas fallecieron posteriormente", declaró Chou Wing-yin, del servicio de bomberos, en una rueda de prensa.

Un bombero de 37 años fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital, según el director de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

Las inmensas llamas comenzaron en los andamios de bambú que habían sido erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, antes de extenderse.

Un periodista de AFP escuchó fuertes crujidos, posiblemente del bambú ardiendo, y vio gruesas columnas de humo elevándose desde al menos cinco de los ocho edificios del complejo.

"No hay nada que se pueda hacer por la propiedad. Nos preocupa que haya personas atrapadas dentro", declaró un residente de apellido So y de 57 años.

La policía afirmó haber recibido reportes de residentes atrapados en los edificios, según medios de Hong Kong. Agentes en el lugar afirmaron, bajo condición de anonimato, no poder confirmar si quedaban personas atrapadas al caer la noche, explicando que "los bomberos no pueden entrar".

Las autoridades declararon que se trata de un incendio de "Cinco alarmas", el nivel más alto.

Evacuación de edificios circundantes

El diario South China Morning Post informó que la policía había comenzado a evacuar dos edificios en otro complejo residencial cercano.

"El fuego no está controlado y no me atrevo a irme. No sé qué puedo hacer", comentó un vecino de unos 40 años.

Las autoridades habilitaron una línea telefónica de emergencia y abrieron dos refugios temporales en centros comunitarios para los residentes evacuados. También se cerraron tramos de una autopista cercana debido a las labores de extinción.

"Se aconseja a los residentes de los alrededores permanecer en el interior, cerrar puertas y ventanas y mantener la calma", subrayó el Departamento de Servicios de Bomberos.

"También se aconseja al público evitar acudir a la zona afectada por el incendio", añadió.

La Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Industriales expresó su "profunda preocupación" por los incendios relacionados con andamios, señalando incidentes similares en abril, mayo y octubre.

Las autoridades aún no informaron sobre las posibles causas del desastre.

hol/je/vgu/avl/sag/pc/mab