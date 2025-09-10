Al menos 13 muertos en inundaciones en Indonesia

Al menos 13 personas murieron y otras cuatro desaparecieron por inundaciones en las islas de Bali y Flores, en Indonesia, indicó la agencia nacional de gestión de catástrofes este miércoles.

Las lluvias torrenciales que caen desde el martes por la noche provocaron inundaciones en cuatro distritos de Bali, por lo que las autoridades evacuaron a 200 personas, informó el portavoz de la agencia, Abdul Muhari, en un comunicado.

Muhari detalló que nueve personas fueron encontradas muertas en Bali el miércoles. Otras dos permanecen desaparecidas, añadió.

Unas 85 personas fueron evacuadas a refugios temporales en el distrito de Jembrana, al suroeste de Bali, informó el portavoz, y otras 108 encontraron refugio en otros lugares.

Las inundaciones también afectaron a la isla de Flores, donde 18 pueblos quedaron aislados, indicó la misma fuente. El jefe de la agencia nacional de gestión de catástrofes, Suharyanto, indicó que cuatro personas murieron en el distrito de Nagekeo de la isla por el temporal.

Indonesia es propensa a sufrir crecidas repentinas y deslizamientos de tierra durante la temporada de lluvias, que suele durar de noviembre a abril. Sin embargo, también pueden producirse fuertes precipitaciones fuera de este periodo.

El cambio climático también ha aumentado la intensidad de las tormentas, lo que ha provocado lluvias más abundantes, crecidas repentinas y ráfagas más violentas.

mrc/ebe/djb/ial/mm/sag/hgs