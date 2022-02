Al menos 13 muertos y cuatro desaparecidos tras el naufragio de una barca turística en el centro de Vietnam

Al menos trece personas han muerto y otras cuatro siguen desaparecidas después del naufragio de una barca turística en el centro de Vietnam, han confirmado las autoridades locales.

El accidente ha ocurrido este s√°bado por la tarde, hora local, cuando el barco, que transportaba a 39 personas desde las islas Cham hasta la costa, volc√≥ a unos tres kil√≥metros de la playa de Cua Dai en la ciudad de Hoi An en la provincia de Quang Nam, seg√ļn Comit√© Nacional de B√ļsqueda y Rescate de Vietnam en una informaci√≥n recogida por la agencia de noticias Vietnam News Agency (VNA).

Las fuerzas de rescate consiguieron trasladar 35 personas a la costa, pero 13 de ellas han fallecido.

Las autoridades han enviado una decena de botes con 400 personas para buscar a las v√≠ctimas, incluidos dos ni√Īos, en un √°rea de m√°s de tres kil√≥metros cuadrados, pero han tenido que suspender sus tareas debido a ca√≠da de la tarde. Se espera que los trabajos de rescate se reanuden este domingo por la ma√Īana.

De momento no se tiene información sobre la causa exacta del accidente. Las islas Cham, a unos 18 kilómetros del puerto Cua Dai de Hoi An, son un sitio turístico popular en Hoi An.