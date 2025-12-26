Al menos 14 heridos en Japón en un ataque con arma blanca y espray

Al menos 14 personas resultaron heridas este viernes en un ataque con arma blanca en una fábrica del centro de Japón, en el que también se roció un líquido no identificado, informó un responsable de los servicios de emergencia.

"Catorce personas han sido trasladadas por los servicios de emergencia", declaró a la AFP Tomoharu Sugiyama, responsable del departamento de bomberos de la ciudad de Mishima, en la región de Shizuoka.

Según él, alrededor de las 16.30 (07.30 GMT) se recibió una llamada de una fábrica de caucho cercana en la que se informó de que "cinco o seis personas habían sido apuñaladas por alguien" y que también se había utilizado un "líquido en aerosol".

Una persona fue detenida, informaron medios japoneses.