Al menos 14 mineros muertos en el sur de Venezuela: autoridades
- 1 minuto de lectura'
CARACAS, 13 oct (Reuters) - Al menos 14 mineros murieron el lunes tras la inundación de una explotación de oro en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, informó la oficina local el Sistema Nacional de Riesgo.
El accidente ocurrió en una zona de explotación aurífera en el municipio de El Callao y los equipos del Sistema Nacional informaron en su cuenta de Instagram que se están realizando las labores de recuperación de los cadáveres.
Los mineros fallecidos "se encuentran en tres pozos diferentes" y las primeras labores son "los trabajos de achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel del agua, para posteriormente evaluar labores de rescate", agregó.
La mina es tipo galería subterránea y está cerca de una quebrada que experimentó una crecida, indicaron dos fuentes en Bolívar. (Reporte de Redacción Reuters)
Otras noticias de Inundaciones
- 1
“Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
- 2
En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)
- 3
Trump sorprendió en la cumbre de Egipto con un piropo a Meloni: “Es muy bonita”
- 4
Las fotos de los hermanos Cunio y de Eitan Horn, los argentinos liberados tras más de dos años secuestrados en Gaza