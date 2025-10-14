Al menos 14 mineros muertos en el sur de Venezuela: autoridades

CARACAS, 13 oct (Reuters) - Al menos 14 mineros murieron el lunes tras la inundación de una explotación de oro en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, informó la oficina local el Sistema Nacional de Riesgo.

El accidente ocurrió en una zona de explotación aurífera en el municipio de El Callao y los equipos del Sistema Nacional informaron en su cuenta de Instagram que se están realizando las labores de recuperación de los cadáveres.

Los mineros fallecidos "se encuentran en tres pozos diferentes" y las primeras labores son "los trabajos de achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel del agua, para posteriormente evaluar labores de rescate", agregó.

La mina es tipo galería subterránea y está cerca de una quebrada que experimentó una crecida, indicaron dos fuentes en Bolívar. (Reporte de Redacción Reuters)