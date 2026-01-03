Al menos 14 muertos en ataque de combatientes vinculados al EI en RD Congo

Una milicia vinculada al grupo yihadista Estado Islámico (EI) llevó a cabo un ataque simultáneo contra tres aldeas en la República Democrática del Congo y mató al menos a 14 personas, informaron el viernes fuentes militares y locales.

Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) llevaron a cabo las agresiones durante la noche en un radio de siete kilómetros en el noroeste de la provincia de Kivu del Norte.

Las tres aldeas fueron atacadas al mismo tiempo en una "incursión de las ADF", reportó el líder local Macaire Sivikunula.

Los pobladores entraron en pánico cuando se escucharon disparos, dijo, y agregó que 15 personas murieron y 13 casas fueron incendiadas.

Sin embargo, el teniente Marc Elongo, portavoz del ejército en la región, precisó a la AFP que tras la "incursión de terroristas de las ADF en el sector de Bapera" el número de fallecidos "asciende a 14, entre ellos 12 civiles y dos soldados".

Los residentes que hablaron con la AFP confirmaron el ataque.

Las ADF, compuestas originalmente por antiguos rebeldes ugandeses, se han atrincherado en el noreste de la República Democrática del Congo desde mediados de la década de 1990 y han matado a miles de civiles.

Desde 2021, soldados ugandeses fueron desplegados junto al ejército congoleño para combatir a las ADF, pero la operación conjunta no ha logrado frenar la violencia.

Las ADF atacan principalmente a civiles indefensos antes de retirarse a los vastos bosques que cubren esa región del país africano.