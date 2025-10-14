Al menos 14 muertos por inundación de mina en el sur de Venezuela
Al menos 14 mineros murieron luego de inundaciones que alcanzaron minas en la población de El Callao
Al menos 14 mineros murieron luego de inundaciones que alcanzaron minas en la población de El Callao, en el sur de Venezuela, según datos oficiales.
El sistema nacional para la gestión de riesgo conformado por organismos de rescate y militares instalaron "un puesto de comando a fin de coordinar las operaciones para recuperación de los 14 fallecidos" en esta región rica en oro.
El alcalde de El Callao, Jesús Coromoto Lugo, publicó en sus redes sociales una nota de duelo por las víctimas. En la víspera divulgó imágenes de las inundaciones dejadas por las lluvias caídas sobre esta región fronteriza con Brasil.
