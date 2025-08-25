Al menos 14 muertos por un bombardeo sobre el principal hospital del sur de Gaza
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos 14 personas han muerto, entre ellos cuatro periodistas, por un doble bombardeo sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por las autoridades locales.
El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.
Fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa han confirmado al menos 14 víctimas mortales, entre las que figuran cuatro periodistas y fotoperiodistas vinculados a medios internacionales como la agencia Reuters y la cadena Al Yazira.
Unos 62.700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.
