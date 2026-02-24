Al menos 14 personas mueren tras fuertes lluvias en sudeste de Brasil

RÍO DE JANEIRO, 24 feb (Reuters) - Al menos 14 personas murieron y 440 quedaron desplazadas tras las fuertes lluvias que azotaron la ciudad de Juiz de Fora, en el sudeste de Brasil, informó el martes el Ayuntamiento local.

Las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, y se suspendieron las clases en las escuelas municipales, según las autoridades. Equipos especializados se han movilizado para responder a los incidentes y buscar a las personas desaparecidas.

Las autoridades han pedido ayuda a las agencias federales y estatales para apoyar a la ciudad del estado de Minas Gerais, que ha declarado el estado de calamidad pública, añadió el Ayuntamiento en un comunicado.

Gran parte de Brasil entra en el pico de la temporada de lluvias durante el verano local, de diciembre a marzo, lo que trae consigo frecuentes aguaceros, tormentas eléctricas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

El Ayuntamiento de Juiz de Fora afirmó que este ha sido el febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, con precipitaciones que ya duplican con creces la cantidad prevista para el mes.

La alcaldesa Margarida Salomao dijo en un comunicado en las redes sociales que la situación era "crítica".

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil emitió el martes alertas de lluvias intensas para zonas de 14 estados, incluyendo toda el área de Minas Gerais y Río de Janeiro. (Reportaje de Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro, Isabel Teles y Gabriel Araujo en São Paulo; editado en español por Lucila Sigal)