Al menos 15 heridos en un ataque ruso sobre la ciudad de Zaporiyia

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos 15 personas han resultado heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, según han informado las autoridades de la región.

“15 personas heridas como consecuencia de un ataque enemigo sobre Zaporiyia”, ha publicado el gobernador de la región militar de Zaporiyia, Ivan Fedorov, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. Cuatro de los heridos han tenido que ser hospitalizados y el resto han sido tratados con carácter ambulatorio.

Mientras, las defensas antiaéreas de Kiev han sido activadas por un ataque ruso con drones, según ha denunciado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

“Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!”, ha advertido Klitschko.

Desde la tarde del 5 de septiembre las defensas ucranianas han “neutralizado” 68 de los 91 drones lanzados por las fuerzas rusas, según el balance militar.

Por otra parte, la central nuclear de Zaporiyia —bajo control ruso— ha denunciado este sábado un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la cubierta del Edificio G, un centro de formación situado dentro de las instalaciones de la central.

“El ataque ha sido a apenas 300 metros del reactor. Se ha evitado un incendio y una destrucción que habría sido crítica”, ha explicado la central en un comunicado publicado en su canal de Telegram.

El texto destaca que el centro atacado es “único” porque alberga el único simulador de sala de control de reactor a tamaño real, “fundamental para la formación del personal”.

La centra destaca que “no se han incumplido los límites y condiciones para el funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporiyia” y que “la radiación residual es normal”, por lo que la planta continúa operando con normalidad.

Sin embargo, alerta de que este ataque “es un elemento de la estrategia de presión sobre los científicos nucleares”.

“Los ataques sobre Energodar —la localidad levantada junto a la central— y sus inmediaciones son intensos y constates”, ha alertado.

Este mismo sábado ha sido bombardeado el Primer Microdistrito y ha sido atacado el coche de un equipo de electricistas que trabaja en la recuperación de las líneas de suministro.

La central nuclear de Zaporiyia es la más grande de Europa, con seis reactores de agua presurizada con 6000 megavatios de potencia total.

Los seis reactores están apagados para minimizar el riesgo en medio del conflicto armado activo entre Rusia y Ucrania.