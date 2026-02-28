Al menos 15 muertos en accidente de avión militar en Bolivia

Al menos 15 personas murieron este viernes en el accidente de un avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, informó la Dirección Nacional de Bomberos

Partes del fuselaje destruido de la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana yacían en una calle de la ciudad de El Alto, rodeadas de autos que también sufrieron serios daños, según imágenes del lugar captadas por AFP

Se han contabilizado "entre 15 y 16 personas (fallecidas) en este momento", informó a la prensa desde el lugar del siniestro el coronel bombero Pavel Tovar. "Estamos recuperando los cuerpos", agregó

Un informe previo daba cuenta de 11 muertos. Los bomberos informaron de al menos 20 heridos

El avión militar provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz

Transeúntes se precipitaron para recoger los billetes que quedaron regados por los suelos y que eran propiedad del Banco Central de Bolivia, aunque según las autoridades carecen de valor

La policía tuvo que dispersar a la gente con gases lacrimógenos

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que "el dinero transportado en la aeronave accidentada no tiene numeración ni serie oficial, por lo tanto carece de valor legal y adquisitivo" y que "su recolección, posesión o uso constituye delito"

- Tumulto -

En el momento del accidente caía "una granizada fuerte" y "había rayos", dijo a la AFP Cristina Choque, vendedora de 60 años, cuyo auto fue impactado por los restos de la aeronave

"La llanta es lo que ha caído encima de nosotros (...), mi hija está afectada, tiene una herida en la cabeza", relató

La mujer y su familia permanecieron dentro del vehículo accidentado por temor a ser saqueados por la muchedumbre

La Fiscalía de La Paz recibió denuncias de saqueos de comercios por parte de delincuentes que aprovecharon el tumulto en las calles

"Se ha aprehendido a 12 personas" para investigarlas, dijo a la prensa el fiscal Luis Carlos Torres

Las operaciones del aeropuerto internacional de El Alto, el segundo más importante de Bolivia, quedaron suspendidas

Los hospitales de El Alto lanzaron una campaña de donación de sangre para atender a los heridos