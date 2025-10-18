Al menos 15 muertos en Brasil por accidente de bus

SAO PAULO, 18 oct (Reuters) - Un accidente de autobús ocurrido el viernes por la noche en el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, dejó al menos 15 muertos después de que el conductor perdiera el control del vehículo, informó la Policía Federal de Carreteras.

El accidente se produjo cuando el conductor perdió el control del autobús, se desvió hacia el carril contrario, chocó contra piedras del arcén de la autopista, impactó un terraplén de arena y volcó. Se están investigando las causas del accidente, dijeron las autoridades.

Había 30 pasajeros a bordo, según la lista a la que accedió la policía, y hasta el momento se ha confirmado la muerte de la mitad de ellos. Aún no se ha dado a conocer el número total de heridos.

El conductor sufrió heridas leves. Fue sometido a una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado normal, según el comunicado.

La policía dijo que hay indicios de que algunos pasajeros no llevaban puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier. Editado en español por Javier Leira)