Al menos 15 muertos en una explosión en una mezquita chiita de Pakistán

Al menos 15 personas murieron y 80 resultaron heridas este viernes en una explosión ocurrida en una mezquita chiita de Islamabad, indicaron las autoridades locales de la capital paquistaní.

La explosión ocurrió tras las oraciones del viernes en una mezquita chiita, dijo una fuente policial de alto rango bajo condición de anonimato.

En un comunicado, las autoridades de la capital indicaron que 15 personas murieron en la explosión en la mezquita y agregaron que el número de pacientes llevados a los hospitales supera los 80.

Un fotógrafo de AFP que se encontraba frente al hospital PIMS de Islamabad vio llegar a decenas de heridos.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó lo ocurrido.