DACA, Bangladesh (AP) — Al menos 15 personas murieron y decenas resultaron heridas el lunes después de que un tren de mercancías chocara con uno de pasajeros a las afueras de la capital de Bangladesh, Daca, indicó un responsable de bomberos.

Rescatistas se unieron a los habitantes locales para extraer a la gente de los vagones retorcidos, indicó Mosharraf Hossain, de la base de bomberos de Bhairab, en el distrito central de Kishoreganj, donde ocurrió el hecho.

Indicó que han sido extraídos los restos de 15 personas y que la cifra de víctimas podría subir.

“Nuestro personal está trabajando allí. Es una situación caótica. No tenemos mucha información ahora”, dijo a The Associated Press por teléfono.

Explicó que el suceso ocurrió cuando el tren Godhuli Express, que se dirigía a Daca, chocó contra un tren de carga que iba a Chattogram.

El servicio de trenes a otras partes del país fue suspendido tras el accidente, añadió.