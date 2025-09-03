Al menos 15 muertos y 18 heridos en el descarrilamiento de un funicular en Lisboa

El descarrilamiento de un funicular que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco están en estado grave, informó un responsable de los servicios de emergencia.

Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem), quien agregó que entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa lamentó "profundamente" el accidente, que dejó "víctimas mortales" y "heridos graves", indicó en un comunicado.

El accidente se produjo a las 18:05 locales cerca de la avenida de la Libertad cuando el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló.

Las imágenes difundidas en bucle por las televisiones locales mostraban el importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica en medio de la inclinada calle donde se encontraba el vehículo, volcado y muy dañado.

El funicular, con capacidad para unos cuarenta pasajeros, es un medio de transporte muy apreciado por los numerosos turistas que visitan la capital portuguesa.

Es "una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad", declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, quien indicó "que hay varias víctimas" pero no confirmó las cifras.

Una testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender "a toda velocidad" la empinada pendiente por la que circula a diario antes de chocar contra un edificio.

"Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón, no tenía frenos", contó esta mujer.

tsc/mig/emp/pb/hgs