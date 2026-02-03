Al menos 15 peregrinos muertos en un accidente de bus en el noreste de Brasil

Al menos 15 personas -entre ellas tres niños- murieron este martes en un accidente de autobús en Alagoas, en el noreste de Brasil, informaron las autoridades del estado en una nota.

El vehículo que volcó transportaba unos 60 peregrinos que regresaban de la celebración de Nuestra Señora de las Candelas, una fiesta religiosa tradicional en el estado de Ceará, según la prensa local.

Entre las víctimas fatales hay siete mujeres, cinco hombres y tres menores de edad. Aún se investigan las causas del accidente, calificado de "alta complejidad" por las autoridades.

El bus se accidentó a la altura del municipio de Sao José da Tapera.

El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, decretó un duelo oficial de tres días por la tragedia.

Los sobrevivientes fueron trasladados a hospitales de la zona, donde aún reciben atención médica.