Al menos 15 presos mueren en cárcel de Ecuador; apuntan a brote de tuberculosis

QUITO, 15 dic (Reuters) - Al menos 15 presos fallecieron entre el jueves y el domingo en una cárcel de Ecuador, dijo el lunes la agencia penitenciaria SNAI, que investiga las causas de la muerte tras denuncias de las familias de los reos que apuntan a un posible brote de tuberculosis.

Los cadáveres se encontraron en la Penitenciaría del Litoral, que está en las afueras de Guayaquil y es la más poblada y peligrosa del país. La agencia dijo que los cuerpos no presentaban signo de violencia.

"Los hechos se encuentran en investigación bajo los protocolos correspondientes. Las causas oficiales serán determinadas por Medicina Legal", dijo SNAI en un chat de prensa.

El mes pasado, la agencia penitenciaria informó sobre la muerte de 10 reclusos en la misma prisión y señaló que "aparentemente" la causa de aquellos fallecimientos fue la tuberculosis.

Familiares de los reos han denunciado que la Penitenciaría del Litoral ha sido escenario de varios brotes de la enfermedad este año. (Reporte de Alexandra Valencia. Editado por Raúl Cortés Fernández)