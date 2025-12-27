Al menos 15.000 muertos y 19 heridos tras accidente de autobús en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA, 27 dic (Reuters) - Al menos 15 personas murieron y otras 19 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros se precipitara en un barranco en una autopista en el oeste de Guatemala, dijo el sábado un portavoz de los bomberos.

Leandro Amado refirió que el hecho se produjo en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, con el saldo de 11 hombres, tres mujeres y un menor de edad fallecidos.

Los 19 heridos fueron evacuados a un hospital de la zona.

El lugar del accidente es conocido como "la cumbre de Alaska" en la región de Sololá, que se caracteriza por ser una zona montañosa, de curvas y densa neblina que dificulta la visión de los transportistas al conducir.

Imágenes compartidas en redes sociales por el departamento de bomberos en la madrugada del sábado mostraron el autobús destrozado al fondo del barranco, mientras que los socorristas trabajaban para rescatar a las víctimas. (Reporte de Sofía Menchu, editado por Marco Aquino)