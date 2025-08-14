Al menos 16 heridos en ataques de drones ucranianos, según autoridades rusas

MOSCÚ, 14 ago (Reuters) -

Drones ucranianos alcanzaron el jueves dos ciudades rusas en ataques que causaron al menos 16 heridos, según informaron las autoridades locales, un día antes de una cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania. Trece personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, cuando un avión no tripulado impactó contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, informó el gobernador regional en funciones.

Tres civiles resultaron heridos en la ciudad de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, según el gobernador de esa región, que publicó un vídeo en el que parecía verse un dron impactando contra un vehículo en el centro de la ciudad.

Por otra parte, el jefe de la región rusa de Volgogrado dijo que la caída de restos de drones ucranianos había provocado un incendio en una refinería de petróleo.

No hubo comentarios inmediatos de Ucrania.

El presidente de Estados, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirán el viernes en Alaska para intentar poner fin a una guerra que dura ya tres años y medio. (Información de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)