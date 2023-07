Al menos 16 muertos durante las elecciones locales en el estado indio de Bengala Occidental

Al menos 16 personas han muerto en el estado indio de Bengala Occidental, convertido en las √ļltimas horas en escenario de una intensa violencia electoral, donde representantes de los principales partidos pol√≠ticos en liza han denunciado al menos una decena de fallecidos entre sus simpatizantes justo antes de la votaci√≥n en las elecciones locales que se celebran este s√°bado.

A los comicios concurren dos grandes partidos, comenzando por el Congreso de Trinamool (TMC) que lidera la que es ministra principal del estado -- cuya capital es Calcuta -- desde hace 12 a√Īos, Mamata Banerjee. El partido es una escisi√≥n de la principal formaci√≥n opositora del pa√≠s, el Congreso Nacional Indio, y compite en las urnas contra el partido del Gobierno indio, el Bharatiya Janata (Partido Popular o BJP) del primer ministro, Narendra Modi, con el Partido Secular Indio como tercera fuerza electoral.

El TMC ha denunciado la muerte de ocho de sus militantes, mientras que habría un fallecido del BJP, otro del Partido Comunista de India (Marxista) otro del Congreso y otro del Frente Laico Indio.

El BJP ha pedido ya la declaración del Gobierno del Presidente en toda Bengala Occidental para que la región pase a estar directamente controlada por la presidenta india, Draupadi Murmu.

Representantes del Congreso de Trinamool y del BJP se han acusado de las muertes de simpatizantes de ambas partes durante las √ļltimas horas tras enfrentamientos multitudinarios con armas de fuego, quema de urnas, uso de c√≥cteles molotov contra colegios electorales y dem√°s actos de violencia que han convertido estos comicios, en palabras del gobernador del estado, Ananda Bose, "en una lucha entre votos y balas".

La violencia no ha impedido que los votantes acudan a las urnas en lo que expertos del 'Hindustan Times' consideran buena prueba del sectarismo que domina estos comicios: a media ma√Īana un 36 por ciento de la poblaci√≥n hab√≠a emitido su voto a las elecciones en medio de incidentes como el ocurrido en el distrito de Parganas, donde dos ni√Īos han resultado heridos por la explosi√≥n de una bomba de fabricaci√≥n casera.

El BJP ha denunciado en las √ļltimas horas que la Comisi√≥n Electoral del estado ha ignorado sistem√°ticamente sus peticiones para desplegar un contingente adicional de fuerzas de seguridad del estado, lo que ha permitido a los simpatizantes del Congreso de Trinamool campar a sus anchas para sembrar el caos.

"Esto no es una elección, esto es la muerte. El fuego de la violencia se está propagando por todo el estado", ha denunciado el líder local del BJP, Suvendu Adhikari. "Las cámaras de seguridad no funcionan, no hay fuerzas de seguridad. Esto no es una votación, es un saqueo que está ocurriendo por la colusión entre la Policía y los matones del Congreso de Trinamool", ha declarado en comentarios recogidos por el 'Hindustan Times'.

El Congreso de Trinamool ha realizado exactamente las mismas acusaciones contra el BJP. "Los recientes incidentes de violencia no solo plantean serias dudas sobre la competencia y preparación de las fuerzas de seguridad, sino que también exponen la vacuidad de las afirmaciones hechas por el BJP para garantizar unas elecciones pacíficas", lamenta en su cuenta de Twitter.

Europa Press