Al menos 16 muertos en Pakistán al derrumbarse un edificio por una explosión

Al menos 16 personas, entre ellas varios niños, murieron al derrumbarse un edificio en la ciudad paquistaní de Karachi por una explosión de origen desconocido, indicaron a AFP los servicios de rescate

El incidente se produjo sobre las cuatro de la mañana, a la hora en que las familias preparan la comida con la que tomar fuerzas antes del ayuno de la jornada, en este mes musulmán del Ramadán

"Dieciséis personas, entre ellas mujeres y niños, han muerto y otras 13 resultaron heridas", indicó a AFP el portavoz de la agencia de rescate, Hassan Khan

El edificio, de tres plantas y en un barrio densamente poblado, se derrumbó por una explosión de origen desconocido

"Aparentemente fue una explosión de gas, pero la investigación revelará el motivo real del incidente", dijo a AFP un alto funcionario de la administración municipal, Nasrullah Abbasi

En julio del año pasado, 27 personas murieron y 10 resultaron heridas al derrumbarse un edificio de cinco plantas en una zona empobrecida de Karachi

El gobierno declaró como peligrosos unos 600 edificios en esta ciudad de más de 20 millones de habitantes, conocida por las reparaciones ilegales en la infraestructura urbanística y la sobrepoblación