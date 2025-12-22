Al menos 16 muertos en un choque de autobús en Indonesia

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un autobús de pasajeros chocó poco después de la medianoche del lunes en la isla principal de Indonesia, Java, y al menos 16 personas murieron, informaron autoridades.

El vehículo, que transportaba a 34 personas, perdió el control en una carretera de peaje y chocó contra una barrera de concreto antes de volcarse, indicó Budiono, jefe de la agencia de búsqueda y rescate. El funcionario sólo utiliza un nombre, al igual que muchos indonesios.

El autobús interprovincial viajaba desde la capital, Yakarta, hacia la antigua ciudad real de Yogyakarta cuando volcó al entrar en una rampa de salida en curva en la autopista de peaje Krapyak en la ciudad de Semarang, en Java Central, explicó.

“El impacto violento provocó que varios pasajeros salieran volando y quedaran atrapados contra el cuerpo del autobús”, agregó Budiono.

La policía y los equipos de rescate llegaron unos 40 minutos después del choque y recuperaron los cuerpos de seis pasajeros que murieron allí. Otras diez personas fallecieron camino al hospital o mientras recibían tratamiento, comentó.

De las 18 víctimas que reciben atención en dos hospitales cercanos, cinco de ellas se encuentran extremadamente graves y 13 están graves, señaló.

En reportes noticiosos en televisión podía verse el autobús amarillo volcado y rodeado por personal de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, policías y transeúntes, mientras las ambulancias se llevaban a las víctimas.

Los testigos dijeron a las autoridades que el autobús viajaba a gran velocidad antes de que el conductor perdiera el control, comentó el jefe de policía de Java Central, Ribut Hari Wibowo, en el Hospital General Dr. Karyadi en Semarang, donde se estaban identificando los cuerpos.

El conductor era un sustituto que sufrió heridas graves pero pudo comunicarse mientras recibía atención médica, señaló.

“Aún estamos investigando la causa del choque e interrogando al conductor sustituto herido”, dijo Wibowo, agregando que la policía planea realizar pruebas al conductor para detectar sustancias prohibidas, incluidas drogas.