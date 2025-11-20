Al menos 16 personas han muerto por las fuertes inundaciones en Vietnam

Al menos 16 personas han muerto desde el fin de semana por las inundaciones que afectan Vietnam, informaron este jueves las autoridades, que siguen las labores de rescate de personas atrapadas en los tejados de sus casas.

Las lluvias torrenciales han azotado el centro-sur del país asiático desde finales de octubre, y varios sitios históricos y populares destinos turísticos costeros se han visto afectados por las inundaciones.

Al menos 16 personas han fallecido en los últimos días, mientras que se sigue buscando a cinco, informó el jueves el Ministerio de Medioambiente.

Más de 43.000 casas quedaron sumergidas y varias carreteras importantes permanecen bloqueadas debido a los deslizamientos de tierra.

Los equipos de rescate utilizaron botes en las provincias centrales de Gia Lai y Dak Lak para abrir ventanas y romper techos con el fin de ayudar a los residentes atrapados por las crecidas el miércoles, según los medios estatales.

Un bus de pasajeros quedó sepultado la noche del domingo por la caída de tierra y rocas en el pintoresco paso de montaña Khanh Le Pass, en la provincia de Khanh Hoa, donde murieron al menos cinco personas y 18 resultaron heridas, según la autoridad de manejo de desastres y diques.

Otra persona falleció ese día en otro paso montañoso de la misma región luego de que un deslave alcanzara un albergue de trabajadores.

