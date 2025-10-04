Al menos 17 civiles muertos en un bombardeo israelí en ciudad de Gaza

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 17 civiles, la mayoría mujeres y niños, han muerto y 20 más están desaparecidos, probablemente bajo los escombros, tras un bombardeo israelí sobre un edificio del barrio de Al Tufá, en la ciudad de Gaza.

Fuentes médicas han indicado que la aviación israelí ha bombardeado la vivienda de la familia Abdel Aal, cerca de la mezquita de Al Mahta, informa la agencia de noticias palestina WAFA.

La mayoría de los fallecidos serían menores de edad y habría además al menos 40 civiles heridos, también la mayoría niños, según las fuentes citadas por la agencia palestina Sanad.

Desde el amanecer de este domingo fuentes sanitarias han informado de 46 palestinos muertos en la Franja de Gaza, 37 de ellos en la ciudad de Gaza.

El último balance oficial eleva a 67.074 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 en el que murieron unas 1200 personas en suelo israelí.