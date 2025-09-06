Al menos 17 muertos en ataques israelíes en Gaza durante la jornada del sábado

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos 17 personas han muerto desde el amanecer de este sábado en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad del gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Del total, 10 corresponden a la ciudad de Gaza, objetivo declarado del Gobierno israelí, que pretende lanzar inminentemente una ofensiva contra esta población, según recoge la agencia de noticias palestina Sanad.

Este mismo sábado Israel ha destruido la torre de Al Susi, uno de los edificios de viviendas más altos de la ciudad. El edificio se encuentra en la calle Al Sina, en el barrio de Tel al Hawa, justo enfrente de una sede de la ONU.

"Los terroristas de Hamás instalaron equipos para recabar información y puestos de observación en el edificio para vigilar la localización de las tropas de las FDI en la zona", han asegurado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que previamente habían emitido una orden de evacuación que ya anticipaba el ataque. Según la versión israelí, los milicianos también habían instalado "numerosos artefactos explosivos" en las inmediaciones del edificio.

Por otra parte, ocho civiles han muerto en la tarde del sábado en un bombardeo de aviones de combate isarelíes sobre la casa de la familia Abú Tayé, en el barrio del Jeque Raduán de la ciudad de Gaza. Además ha muerto un niño y varias personas más han resultado heridas en un bombardeo isarelí sobre un vehículo cerca de la Mezquita Al Bashir, en Mawasi, en Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

Además, el Hospital Al Nasser ha recibido cinco muertos víctimas de ataques israelíes. Los fallecidos estaban haciendo cola para recibir ayuda humanitaria cerca de un centro de reparto en el suroeste de Jan Yunis.

Mientras, el Hospital Al Amal ha informado de seis heridos en un ataque israelí contra un grupo de personas que se habían desplazado para examinar los daños causados por un ataque anterior de un dron israelí en el barrio de Al Amal, en el noroeste de Jan Yunis.

Fuentes palestinas también han denunciado un ataque de drones israelíes sobre viviendas civiles de la calle Al Yalaa de ciudad de Gaza, así como bombardeos de artillería sobre el barrio de Al Tufá, también en la capital gazatí.

Mientras, en Deir al Balá, una niña de seis años identificada como Jadiya Muhammad Tamraz ha fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas hace unos días, cuando fue bombardeada la casa de su familia en el oeste de la ciudad de Gaza. En el ataque murieron su padre, Muhammad Tamraz, y su madre, Alaa Tamraz. Otra hija, sobrevivió al ataque.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha informado de que son ya al menos 382 las personas que han muerto en la Franja de Gaza por falta de alimentos, un recuento que incluye por primera vez más de 100 fallecidos desde que la ONU declaró formalmente la hambruna en el enclave palestino el pasado 22 de agosto.

En concreto, 104 personas han muerto desnutridas desde entonces, entre ellas una veintena de niños. El recuento del Ministerio, controlado por Hamás, estima que la inseguridad alimentaria ya se ha cobrado la vida de 135 menores de edad en la Franja, pese a los llamamientos constantes a Israel para que permita la entrada de más ayuda. La ofensiva militar israelí, iniciada en octubre de 2023 como respuesta a los ataques perpetrados por Hamás, ha matado en estos casi dos años a 64.368 personas, mientras que más de 162.000 han resultado heridas. Las autoridades locales temen que el recuento real sea mucho mayor, ya que aún habría cadáveres entre los escombros o en zonas inaccesibles.