Al menos 17 muertos enfrentamientos entre militares y milicias civiles en Birmania

Al menos 17 aldeanos, la mayor铆a adolescentes, han muerto en el marco de una ofensiva militar contra la aldea de Myin Thar, en la regi贸n de Magway, una zona con presencia de las milicias civiles constituidas para resistir a la dictadura militar, informa la prensa local.

El portal del peri贸dico 'The Myanmar Now' ha informado de que los combates comenzaron el jueves y de que al menos trece aldeanos miembros de las fuerzas de defensa civil y cuatro civiles no combatientes han muerto debido a la operaci贸n militar.

La mayor铆a de las v铆ctimas eran adolescentes de entre 12 y 18 a帽os que se hab铆an sumado a las milicias rebeldes. Otras fuentes apuntan a al menos 20 muertos.

"Empez贸 el jueves. Ayer pudimos recuperar los cuerpos", ha relatado un aldeano en declaraciones telef贸nicas a la agencia de noticias DPA. "Han utilizado artiller铆a pesada y armas de fuego para matar, mientras que las fuerzas de defensa solo ten铆an fusiles artesanales. Tambi茅n han quemado casas y han acosado a los ancianos, mujeres y ni帽os que se hab铆an ocultado en un monasterio cercano", ha relatado.

La noticia se ha difundido dos d铆as despu茅s del llamamiento a una rebeli贸n popular lanzado por el Gobierno de Unidad Nacional, heredero del gobierno derrocado en el golpe de Estado del 1 de febrero.

La poblaci贸n se manifest贸 masivamente contra el golpe de Estado, a lo que el Ej茅rcito respondi贸 con una brutal represi贸n que ha provocado m谩s de un millar de muertos, seg煤n el recuento de la Asociaci贸n de Ayuda a Presos Pol铆ticos. Posteriormente se han organizado milicias populares para resistir a la dictadura.