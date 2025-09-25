Al menos 17 muertos por enfrentamiento entre presos en cárcel Ecuador: agencia penitenciaria

(Agrega detalles)

QUITO, 25 sep (Reuters) - Un enfrentamiento entre presos en una cárcel en el norte de Ecuador dejó al menos 17 muertos, informó el jueves la agencia penitenciaria, en el segundo hecho violento en el sistema carcelario del país en menos de una semana.

El nuevo incidente se registró en el Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas, una ciudad costera, cercana a la frontera con Colombia.

“Las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido”, dijo la agencia penitenciaria SNAI en un mensaje a la prensa.

Es el segundo motín carcelario que se registra en Ecuador. El lunes, 14 personas murieron en la cárcel de Machala, al sur del país, y otras 14 resultaron heridas por el enfrentamiento de bandas rivales que buscaban controlar el reclusorio.

Ecuador se ha visto afectado por motines en cárceles en los últimos años, con cientos de reclusos muertos. El gobierno del presidente Daniel Noboa, quien ha prometido combatir la delincuencia, atribuye los enfrentamientos a la disputa territorial y entregó temporalmente el control de las prisiones a los militares.

(Reporte de Alexandra Valencia; Escrito por Raúl Cortés Fernández. Editado por Javier Leira)