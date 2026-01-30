Al menos 170 civiles muertos durante el periodo electoral en Birmania, denuncia la ONU

El proceso electoral en Birmania no respetó los derechos humanos fundamentales y "exacerbó la violencia y la polarización de la sociedad", afirmó la ONU el viernes en conferencia de prensa

"Fuentes creíbles establecieron que 170 civiles murieron en unos 408 ataques aéreos militares registrados por diversas fuentes durante el periodo electoral, en diciembre de 2025 y enero de 2026", dijo Jeremy Laurence, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos

James Rodehaver, jefe del equipo del Alto Comisionado encargado de Birmania, precisó que el balance podría aumentar

"Las cifras pueden cambiar, pues el proceso de verificación es lento" por los cortes en las comunicaciones y el temor de la población a dar informaciones a la ONU, explicó desde Bangkok

Según informaciones preliminares, el 22 de enero, en Bhamo, en el estado de Kachin (norte), un ataque aéreo militar contra una zona poblada donde no se había señalado la presencia de combatientes, mató al menos a 50 civiles, indicó el Alto Comisionado en comunicado

"Desde hace cinco años, el régimen militar se caracteriza por la represión de la disidencia política, arrestos arbitrarios masivos, reclutamiento forzoso, vigilancia generalizada y la restricción del espacio cívico", denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en el comunicado

"Hoy el ejército busca consolidar su poder mediante la violencia tras haber obligado a la población a votar. Nada está más alejado de un régimen civil", añadió

Según Türk, más de 100 personas de la región de Sagaing fueron detenidas arbitrariamente el 6 de enero y obligadas a votar, antes de ser liberadas al día siguiente

El principal partido promilitar de Birmania reivindicó el lunes la victoria en las elecciones legislativas organizadas por la junta, al día siguiente de la última fase de comicios denunciados como una maniobra para prolongar el control del ejército sobre el país

Sin embargo, la votación no pudo celebrarse en amplias zonas controladas por los rebeldes, donde guerrillas prodemocracia combaten a la junta junto a movimientos armados de minorías étnicas históricamente hostiles al poder central