Al menos 18 muertos y decenas de desaparecidos por corrimientos de tierra en Indonesia

YAKARTA, 17 nov (Reuters) - Los corrimientos de tierra provocados por las lluvias de la semana pasada en dos regiones de la provincia indonesia de Java Central han causado la muerte de al menos 18 personas, según informaron el lunes las autoridades, que continúan con las operaciones de búsqueda.

Un corrimiento de tierras en la ciudad de Cilacap sepultó la semana pasada una decena de casas en el pueblo de Cibeunying, según la agencia de mitigación de desastres. Las labores de búsqueda y rescate fueron difíciles, ya que las personas quedaron sepultadas a una profundidad de entre 3 y 8 metros.

El corrimiento de tierras de Cilacap ha causado al menos 16 muertos y 7 desaparecidos, según M Abdulah, jefe de la división local de la agencia de búsqueda y rescate.

Se desplegaron excavadoras para remover la tierra en Cilacap, según mostraron el lunes imágenes del canal de noticias KompasTV.

Por otra parte, dos personas murieron y 27 están desaparecidas tras un corrimiento de tierras ocurrido el sábado en la región de Banjarnegara, en Java Central, según informó el lunes la agencia de mitigación de desastres. Además, 30 casas y granjas resultaron dañadas.

La estación húmeda del sudeste asiático comenzó en septiembre y es probable que se prolongue hasta abril con un alto riesgo de lluvias extremas e inundaciones, según la agencia meteorológica. (Información de Stanley Widianto; edición de Christopher Cushing; edición en español de Jorge Ollero Castela)