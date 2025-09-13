Al menos 19 estudiantes de secundaria mueren en un ataque aéreo en Birmania

Un grupo armado de una minoría étnica en Birmania denunció el sábado que un ataque aéreo de la junta militar había causado la muerte de al menos 19 estudiantes de secundaria en el estado de Rakhine, en el oeste.

El ataque tuvo como objetivo dos escuelas secundarias privadas de Kyauktaw poco después de la medianoche del viernes, según un comunicado en Telegram del Ejército de Arakan (AA), uno de los opositores más poderosos contra los militares birmanos en el poder desde el golpe de Estado de 2021 que derrocó al gobierno.

Diecinueve estudiantes de secundaria "inocentes" de entre 15 y 21 años fueron asesinados y otros 22 resultaron heridos, según el AA, que controla vastas áreas del estado de Rakhine.

El grupo armado acusa a la junta birmana. Consultados por AFP, los militares en el poder no respondieron de inmediato.

Un medio local, Myanmar Now, informó que un avión de la junta había lanzado dos bombas de aproximadamente 227 kg sobre una escuela secundaria mientras los estudiantes dormían.

Por su parte, Unicef condenó un "ataque cruel" que se suma a la "violencia cada vez más devastadora" que se experimenta en el estado de Rakhine, "donde los niños y las familias pagan con sus vidas".

La AFP no pudo contactar a testigos presentes en Kyauktaw, donde las conexiones telefónicas e Internet son difíciles.

En agosto, la ONU afirmó que el 57% de las familias en el centro de este estado no podían satisfacer sus necesidades alimenticias básicas, en comparación con el 33% en diciembre, una situación probablemente "mucho peor" en otras áreas del país menos accesibles.

