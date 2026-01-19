Al menos 19 muertos en Chile por incendios forestales en medio de calor extremo

CONCEPCIÓN, Chile, 19 ene (Reuters) -

Intensos incendios forestales en Chile han dejado al menos 19 muertos, dijeron el lunes autoridades, mientras personal de emergencia continúa realizando evacuaciones masivas y combatiendo el fuego atizado por el calor extremo y fuertes vientos.

En una conferencia de prensa a primera hora de la mañana, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que las condiciones climáticas durante la noche ayudaron a controlar algunos focos, pero los más grandes siguen activos y se esperan condiciones más adversas durante el día.

"Tenemos levantado hasta esta hora más de 1.500 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas y en evaluación más de 1.100", dijo, al agregar que la principal preocupación son los eventuales nuevos incendios debido a la proyección de altas temperaturas.

Eso complicaría los siniestros en curso, agregó. Partes del centro y sur del país se encuentran actualmente bajo alertas de calor extremo, con temperaturas que se esperan hasta 37 grados celsius.

Hasta la noche del domingo, la agencia forestal de Chile (Conaf), informó que los bomberos combaten 23 incendios en todo el país, los más grandes en las regiones de Ñuble y Bío Bío, donde el presidente Gabriel Boric declaró estado de catástrofe.

Al momento se han quemado más de 20.000 hectáreas y el incendio más grande superó las 14.000 hectáreas en las afueras de la ciudad costera de Concepción.

Este incendio de rápida propagación arrasó las localidades de Penco y Lirquen durante el fin de semana, destruyendo cientos de casas mientras las autoridades continúan evaluando los daños.

Las autoridades están actualmente combatiendo el incendio que amenaza la prisión de Manzaon, en las afueras de la ciudad, y el pueblo de Tome, al norte.

Tanto Chile como Argentina recibieron el año con olas de calor y siguen enfrentando temperaturas extremas en recientes jornadas. A inicios de mes, se desataron incendios forestales en la Patagonia argentina, quemando alrededor de 15.000 hectáreas. (Reporte de Alexander Villegas)