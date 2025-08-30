Al menos 19 muertos y decenas de heridos en un ataque israelí contra dos barrios de la ciudad de Gaza

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos 19 personas han muerto y decenas han resultado heridas a consecuencia de una serie de bombardeos israelíes en los barrios de Al Rimal y de Al Nasr, en la ciudad de Gaza, objetivo de una inminente operación de ocupación por parte del Ejército israelí. El ataque más grave ha alcanzado un edificio residencial de Al Rimal, que ha resultado destruido en medio de una calle abarrotada de desplazados, de acuerdo con fuentes médicas y testigos a la agencia palestina Sanad.

Otro bombardeo ha alcanzado una panadería y una tienda de campaña en el barrio de Al Nasr. El último balance general de víctimas por la ofensiva israelí proporcionado por el Ministerio de Salud del enclave, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), roza ya los 63.400 muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos 330 fallecidos por hambre a causa de las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria, incluidos 124 niños.