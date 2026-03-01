Al menos 19 muertos y más de 100 heridos en protestas anti EEUU en Pakistán

En la ciudad meridional de Karachi, donde los manifestantes marcharon hacia el consulado de Estados Unidos, se registraron al menos 10 muertos y 62 heridos, según socorristas, personal sanitario y policía.

La violencia también estalló en la región septentrional de Gilgit-Baltistán, donde los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad e incendiaron una oficina de Naciones Unidas y varios edificios gubernamentales, informaron las autoridades.

"Siete personas murieron y otras 45 resultaron heridas", declaró el doctor Wajahat Hussain, alto funcionario sanitario.

En la capital, Islamabad, al menos dos manifestantes murieron y unas 30 personas, incluidos cinco miembros de las fuerzas del orden, resultaron heridas durante enfrentamientos cerca de la Enclave Diplomática, donde se encuentran varias misiones extranjeras (ANSA).