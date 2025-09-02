Al menos 20 desaparecidos tras las protestas en Indonesia, alerta oenegé

Al menos 20 personas están desaparecidas tras las violentas protestas desencadenadas en Indonesia contra lo que los manifestantes consideran unos exagerados privilegios económicos de sus legisladores, informó el martes un grupo de derechos humanos.

Por lo menos seis personas han muerto desde que estallaron las movilizaciones la semana pasada, intensificadas por la difusión de imágenes de la muerte de un conductor de mototaxi atropellado por una camioneta de la policía.

"A fecha de 1 de septiembre, había 23 denuncias de personas desaparecidas. Tras el proceso de búsqueda y verificación, 20 personas siguen sin ser localizadas", afirmó en un comunicado la Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS).

El grupo señaló que las 20 personas fueron reportadas como desaparecidas en las ciudades de Bandung, Depok o la capital Yakarta. Uno de los incidentes tuvo lugar en un "lugar desconocido".

El lunes, la ONU pidió que se investigue el presunto uso desproporcionado de la fuerza en las protestas.

Los disturbios surgieron en ciudades de todo el país, lo que obligó al presidente Prabowo Subianto a dar marcha atrás en las ventajas otorgadas a los legisladores.

Miles de personas volvieron a manifestarse el lunes en varias ciudades de Indonesia y se desplegó al ejército en las calles de Yakarta.

bur-jfx/jm/arm/ag