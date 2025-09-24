Al menos 20 heridos por un ataque con dron de los rebeldes yemeníes contra el sur de Israel
MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) - Al menos 20 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por un ataque con dron perpetrado este miércoles por los rebeldes hutíes de Yemen contra la ciudad de Eilat, situada en el sur de Israel, según han informado fuentes médicas del país. Todos los afectados, que han sufrido heridas de metralla, han sido trasladados al Hospital Yoseftal de Eilat tras el incidente, tal y como ha confirmado el servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), en un mensaje difundido a través de redes sociales. Así, ha indicado que dos hombres heridos presentan "lesiones graves en las extremidades", mientras que otro tiene heridas de metralla en la parte superior del cuerpo. Otras 17 personas presentan lesiones leves. Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran cómo el dron impacta contra una zona comercial de la localidad. Previamente, las fuerzas de seguridad han hecho saltar las alarmas antiaéreas en un intento por extremar las precauciones, si bien el vehículo aéreo no ha sido interceptado. El Ejército, que ha confirmado en un comunicado que el vehículo aéreo no tripulado ha sido lanzado desde Yemen y ha caído en territorio israelí, ha informado de que se ha abierto una investigación al respecto.
