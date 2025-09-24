LA NACION

Al menos 20 heridos por un ataque con dron de los rebeldes yemeníes contra el sur de Israel

Al menos 20 heridos por un ataque con dron de los rebeldes yemeníes contra el sur de Israel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Ataques entre Israel e Irán, tensión en Medio Oriente
Al menos 20 heridos por un ataque con dron de los rebeldes yemeníes contra el sur de Israel- - IRANIAN SUPREME LEADER'S WEBSITE

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) - Al menos 20 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por un ataque con dron perpetrado este miércoles por los rebeldes hutíes de Yemen contra la ciudad de Eilat, situada en el sur de Israel, según han informado fuentes médicas del país. Todos los afectados, que han sufrido heridas de metralla, han sido trasladados al Hospital Yoseftal de Eilat tras el incidente, tal y como ha confirmado el servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), en un mensaje difundido a través de redes sociales. Así, ha indicado que dos hombres heridos presentan "lesiones graves en las extremidades", mientras que otro tiene heridas de metralla en la parte superior del cuerpo. Otras 17 personas presentan lesiones leves. Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran cómo el dron impacta contra una zona comercial de la localidad. Previamente, las fuerzas de seguridad han hecho saltar las alarmas antiaéreas en un intento por extremar las precauciones, si bien el vehículo aéreo no ha sido interceptado. El Ejército, que ha confirmado en un comunicado que el vehículo aéreo no tripulado ha sido lanzado desde Yemen y ha caído en territorio israelí, ha informado de que se ha abierto una investigación al respecto.

LA NACION
Más leídas
  1. El duro obstáculo que ahora sumará Milei camino a las elecciones de octubre
    1

    Milei suma un obstáculo camino a las elecciones: vender que la economía va a arrancar

  2. Trump evitó el naufragio
    2

    Trump evitó el naufragio

  3. La estación del subte que hoy lleva el nombre Argentine, la única en honor a un país y a una primera dama
    3

    En París: la estación del subte que hoy lleva el nombre Argentine, la única en honor a un país y a una primera dama

  4. Una gala soñada, una fiesta bien argentina y los nervios previos a la gran elección
    4

    San Sebastián: Belén tuvo una gala soñada, una fiesta bien argentina y los nervios previos a la gran elección

Cargando banners ...