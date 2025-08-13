Al menos 20 inmigrantes mueren en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa, según la ONU
- 1 minuto de lectura'
ROMA, 13 ago (Reuters) - Al menos 20 personas murieron después de que una embarcación de migrantes zozobró frente a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, informó el miércoles una agencia de Naciones Unidas y medios locales.
Los equipos de rescate han recuperado hasta ahora 20 cuerpos y las operaciones continuaban, según los primeros informes de la agencia de noticias Ansas. Se cree que han sobrevivido entre 70 y 80 personas.
Filippo Ungaro, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), expresó su "profunda angustia" por el desastre y dijo que aún podría haber más inmigrantes desaparecidos en el mar.
"Veinte cuerpos han sido recuperados y otros tantos están desaparecidos", escribió en su cuenta de X.
El Ministerio del Interior italiano no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Angelo Amante, edición de Gavin Jones y Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)
