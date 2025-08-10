Al menos 20 militares detenidos en Malí por intento de golpe

Las autoridades de Malí han detenido al menos a veinte militares sospechosos de querer derrocar a la junta, que llegó al poder mediante dos golpes de Estado en 2020 y 2021, indicaron a AFP fuentes de seguridad.

"Desde hace tres días, se han producido detenciones relacionadas con un intento de desestabilización de las instituciones. Hay al menos una veintena de detenciones", confirmó una fuente de seguridad.

Otra fuente, en este caso dentro del ejército, confirmó un "intento de desestabilización". "Hemos procedido a las detenciones necesarias", indicó.

El general Abass Dembélé, exgobernador de la región de Mopti (centro) y una figura respetada dentro del ejército, está entre los detenidos.

Desde 2012, Malí está sumido en una profunda crisis alimentada por la violencia de grupos afiliados a Al Qaeda y a la organización Estado Islámico (EI), así como por grupos criminales.