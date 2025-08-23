Al menos 20 militares muertos en la ofensiva final contra Estado Islámico en el estado somalí de Puntlandia
MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos veinte militares han muerto y más de treinta han resultado heridos durante los combates de este pasado viernes contra los últimos reductos de la organización yihadista Estado Islámico en el estado separatista somalí de Puntlandia.
Fuentes de seguridad han informado al portal de noticias Hiraan on Line que los combates comenzaron cuando las fuerzas puntlandesas lanzaron un ataque masivo contra el bastión yihadista en el valle de Balade, en la costa norte del país.
El objetivo era uno de los mayores arsenales de Estado Islámico en toda la región de Bari, que además funcionaba como base de abastecimiento de la organización extremista, una fuerza a tener en cuenta en Somalia aunque reducida en comparación a la magnitud de su gran rival, el también grupo yihadista Al Shabaab, afín a Al Qaeda.
Los combates, los más violentos en meses, se prolongaron durante horas y cesaron al anochecer, pero las fuerzas de Puntlandia siguen rodeando la zona donde, según las fuentes del portal, los combatientes de Estado Islámico están empleando a mujeres y niños como escudos humanos.
Las autoridades militares de Puntlandia --un estado que el año pasado declaró su desvinculación del Gobierno por discrepancias sobre reformas constitucionales-- se han declarado convencidas de que el valle alberga los últimos reductos de Estado Islámico en la región y han expresado su esperanza de que el grupo sea completamente "desmantelado" este sábado.
