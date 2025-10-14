Al menos 20 muertos en el incendio de un autobús en India

Al menos 20 personas murieron en el incendio de un autobús en el estado de Rajastán, en el oeste de India, informaron medios locales y las autoridades.

El vehículo, que transportaba a más de 50 personas, viajaba entre las ciudades de Jaisalmer y Jodhpur.

"Diecinueve pasajeros murieron en el autobús y otro falleció a causa de las quemaduras en el trayecto a Jodhpur", aseguró a la AFP Rajesh Meena, alto mando de la policía.

Según la agencia de noticias Press Trust of India, que confirmó el balance, el bus se detuvo en la autopista por la presencia de humo en su parte trasera y rápidamente se vio envuelto en llamas.

El primer ministro indio, Narendra Modi, se mostró "conmocionado por la pérdida" y anunció que indemnizará a las familias.

India, el país más poblado del mundo, sufre recurrentes accidentes de tránsito.

En 2023, según los últimos datos disponibles, se registraron más de 480.000 incidentes en sus carreteras, que causaron cerca de 173.000 muertos y casi 463.000 heridos.

str/asv/iv/may/lpa/arm/nn