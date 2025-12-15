Al menos 20 muertos por desborde de río en el este de Bolivia, según nuevo balance oficial

Al menos 20 personas murieron el fin de semana a causa del desborde del río Piraí, en el este de Bolivia, informó este lunes el viceministerio de Defensa Civil, en un nuevo balance de la tragedia.

"Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de fallecidos de 20 personas. Tenemos decenas de desaparecidos", dijo Alfredo Troche, titular de esa institución, en entrevista con Radio Panamericana.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, en las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Hay más de 2.000 familias damnificadas, añadió Troche.