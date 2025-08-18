Al menos 20 muertos y 134 heridos en una explosión en una fábrica de la región rusa de Riazán

MOSCÚ, 18 ago (Reuters) - El número de víctimas mortales de una explosión de origen desconocido ocurrida la semana pasada en una fábrica de la región rusa de Riazán ha aumentado al menos a 20 muertos y 134 heridos, según informaron el lunes los servicios de emergencia locales.

Pavel Malkov, gobernador de la región de Riazán, situada al sureste de Moscú, declaró el viernes que el incidente había sido provocado por un incendio en un taller de la fábrica.

Sin embargo, los medios de comunicación rusos no aclararon qué causó el incendio ni qué producía exactamente la fábrica. Fuentes oficiales rusas no dieron más detalles que los esfuerzos por encontrar y tratar a los heridos.

"Hasta el 18 de agosto, 20 personas habían muerto como resultado del incidente de emergencia", dijo la sede del servicio de emergencia local en una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

"Hay 134 heridos, de los cuales 31 pacientes están en hospitales de Riazán y Moscú, mientras que 103 pacientes están recibiendo tratamiento ambulatorio.

(Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Irene Martínez)