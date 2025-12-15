Al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos por desborde de río en Bolivia

Al menos 20 personas murieron y decenas están desaparecidas desde el fin de semana a causa del desborde del río Piraí, en las afueras de la ciudad boliviana de Santa Cruz, según autoridades.

Un primer reporte suministrado el sábado dio cuenta de tres fallecidos, en El Torno, el municipio más afectado por la riada.

"Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de fallecidos de 20 personas. Tenemos decenas de desaparecidos", dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica, en Santa Cruz, la capital económica de Bolivia.

Hay más de 2.000 familias damnificadas, añadió Troche.

Algunas personas terminaron aisladas en techos de casas y copas de árboles en busca de refugio.

"Mi hijo terminó durmiendo en el techo", dijo a la AFP Elia Castro, una profesora de El Torno.

Su hijo, preso en un centro de detención de menores, tuvo que alcanzar las alturas del edificio, junto con más de un centenar de reclusos.

Los organismos de rescate intensificaron la búsqueda de desaparecidos, en medio del pronóstico de nuevas precipitaciones.

Crisis

El fin de semana el presidente Rodrigo Paz instaló un "gabinete de crisis", integrado por ministerios y los altos mandos policiales y militares.

Advirtió que las lluvias persistirían y el país atravesaría un "momento muy complejo".

"En estos primeros días de época de lluvia hemos batido todos los récords supuestos de los últimos 100 años", advirtió el mandatario, que asumió el poder el 8 de noviembre.

Brigadas de rescate aún trabajan para evacuar a las personas que se mantienen en el lugar. El domingo se evacuaron 281 personas, según Defensa Civil.

"Hay mucha gente damnificada. El agua ha destruido muchas haciendas, pueblos enteros. Necesitamos ayuda", dijo a la AFP Jorge Trelles, chofer de camión en El Torno.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia aún mantiene una alerta roja en la zona, por "ascensos repentinos con alta probabilidad de desbordes" en el río Piraí, en Santa Cruz.

También alertó de muy probables desbordes en el río Maniquí, en la región amazónica de Beni, al norte del país.

La temporada de lluvias en Bolivia inicia por lo general en noviembre y se extiende hasta abril del siguiente año.

La pasada temporada de lluvias, que empezó en noviembre de 2024 y terminó en abril de 2025, dejó un total de 51 muertos, de acuerdo con datos oficiales.