Al menos 21 cadáveres de inmigrantes hallados en fosa común en Libia, según fuentes de seguridad

15 ene (Reuters) - Al menos 21 cadáveres de migrantes han sido hallados en una fosa común en el este de Libia y hasta 10 supervivientes del grupo presentaban signos de haber sido torturados antes de ser liberados de su cautiverio, informaron el jueves dos fuentes de seguridad.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que las autoridades de seguridad hicieron una redada en una granja cerca de la ciudad de Ajdabiya después de recibir un informe sobre migrantes del África subsahariana retenidos allí.

"Encontramos migrantes -hombres, mujeres y niños- con signos de tortura. Los llevaron a un hospital donde informaron de que otros migrantes habían estado con ellos y luego desaparecieron", declaró a Reuters una de las fuentes de seguridad.

La fosa común fue descubierta a unos 10 kilómetros al sureste de Ajdabiya, que está a unos 160 km de Bengasi, la segunda ciudad más grande del país norteafricano.

DETENIDO EL PROPIETARIO DE LA GRANJA El propietario de la granja fue detenido y admitió la presencia de una fosa común en su propiedad, según las fuentes.

Imágenes no verificadas publicadas en Internet mostraban a varios miembros del personal de seguridad y voluntarios de la Media Luna Roja colocando en bolsas de plástico negras los cadáveres supuestamente hallados en la propiedad de la granja.

La forma en que murieron los migrantes seguía sin estar clara y se estaba investigando, dijo una de las fuentes de seguridad.

Libia se ha convertido en una ruta de tránsito para los migrantes que huyen del conflicto y la pobreza hacia Europa a través de peligrosas rutas por el desierto y el Mediterráneo desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en un levantamiento respaldado por la OTAN en 2011.

La economía libia, basada en el petróleo, también atrae a migrantes empobrecidos en busca de trabajo, pero la seguridad en todo el país es deficiente, lo que deja a los migrantes expuestos a abusos.

TRAGEDIAS DE MIGRANTES En julio, más de 100 migrantes, entre ellos cinco mujeres, fueron liberados de su cautiverio en Ajdabiya tras ser secuestrados por una banda, según el fiscal general de Libia.

En septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU declaró que al menos 50 personas habían muerto tras incendiarse frente a la costa libia una embarcación que transportaba a 75 refugiados sudaneses.

A mediados de octubre, se recuperaron 61 cadáveres de migrantes en la costa mediterránea, al oeste de la capital, Trípoli.

Los datos de la ONU recogidos en 100 municipios libios entre agosto y octubre de 2025 mostraban que acogían a un total de 928.839 migrantes de 44 países.

Sin embargo varios Estados, entre ellos Gran Bretaña, España, Noruega y Sierra Leona, instaron a Libia en una reunión de la ONU celebrada en Ginebra en noviembre a que cerrara los centros de detención donde, según grupos de derechos humanos, se torturaba, maltrataba y a veces mataba a migrantes y refugiados. (Reporte de Ayman al-Warfalli y Ahmed Elumami; redacción de Ahmed Elumami; edición de Mark Heinrich. Editado en español por Natalia Ramos)