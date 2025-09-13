Al menos 21 heridos por una explosión en un bar en Madrid
Al menos 21 personas resultaron heridas este sábado en Madrid, tres de ellas de gravedad, en una exp
Al menos 21 personas resultaron heridas este sábado en Madrid, tres de ellas de gravedad, en una explosión que destruyó un bar de la capital española, informaron los servicios de emergencia.
Según los medios de comunicación locales, la explosión se debió a una fuga de gas.
Los bomberos retiraron los escombros del local, situado en el barrio madrileño de Vallecas, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X.
En un video publicado por estos servicios, se ve el techo parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo.
Los servicios de emergencia se llevaron a una víctima en camilla.
Los servicios médicos y de protección civil atendieron a 21 heridos, tres de ellos "graves" y dos "potencialmente graves", dijeron los servicios de emergencia.
Perros rastreadores y drones fueron movilizados para las tareas de desescombro, añadieron.
