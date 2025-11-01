Al menos 21 muertos y 30 desaparecidos por un alud en el oeste de Kenia

Al menos 21 personas murieron y más de 30 fueron declaradas desaparecidas por un alud ocurrido el viernes en el oeste de Kenia, donde se registraron lluvias torrenciales, informó este sábado el ministro keniano del Interior.

"Suspendimos nuestras operaciones de búsqueda y rescate por hoy", escribió en X Kipchumba Murkomen, precisando que las labores se retomarán el domingo.

El ministro pidió a quienes "viven cerca de ríos estacionales y de zonas donde se produjeron deslizamientos de tierras la noche pasada, que se desplacen hacia lugares más seguros".

Además de los 21 muertos y más de 30 desaparecidos, Murkomen dio cuenta de 25 heridos de gravedad, que fueron trasladados en avión a la ciudad de Eldoret, en el oeste de Kenia.

La Cruz Roja difundió imágenes aéreas de la región en las que se aprecian importantes corrimientos de tierras e indicó que está coordinando las labores de rescate con el gobierno.

"El acceso a algunas zonas afectadas sigue siendo extremadamente difícil por las inundaciones y carreteras cortadas", indicó en X la antena de esa organización en Kenia.

El año pasado, la temporada de lluvias, agravada por el fenómeno meteorológico de El Niño, tuvo unas consecuencias letales en África del este, incluyendo Kenia, Tanzania, Etiopía y Uganda.

