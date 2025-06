Al menos 21 palestinos mueren cuando se dirigían a un centro de ayuda en Gaza, según hospital

RAFAH, Franja de Gaza (AP) — Al menos 21 personas murieron el domingo cuando se dirigían a recibir ayuda de una fundación respaldada por Israel en la Franja de Gaza, según un hospital cercano administrado por la Cruz Roja que recibió los cuerpos.

Los funcionarios del hospital de campaña dijeron que otras 175 personas resultaron heridas, sin aclarar quién abrió fuego contra ellas. Un reportero de Associated Press vio a decenas de personas siendo atendidas en el hospital.

Los testigos dijeron que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra las personas que se dirigían hacia un punto de distribución de ayuda. No hubo comentarios inmediatos del Ejército israelí.

Un nuevo sistema de ayuda marcado por el caos

La distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza ha sido caótica, y múltiples testigos han dicho que las tropas israelíes dispararon contra las multitudes cerca de los lugares de entrega. Antes del domingo, al menos seis personas habían muerto y más de 50 resultaron heridas, según funcionarios de salud locales.

La fundación dice que los contratistas de seguridad privada que custodian sus recintos no dispararon contra las multitudes, mientras que el Ejército israelí ha reconocido haber hecho disparos de advertencia en ocasiones anteriores.

La fundación no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En una declaración anterior, dijo que distribuyó 16 camiones de ayuda el domingo temprano "sin incidentes". Desestimó lo que llamó "reportes falsos sobre muertes, lesiones masivas y caos".

El tiroteo se produjo cerca de un centro de distribución

La balacera del domingo estalló en una rotonda a alrededor de un kilómetro del punto de distribución, en un área controlada por fuerzas israelíes, dijeron testigos.

Ibrahim Abu Saoud, un testigo presencial, dijo que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra las personas que se dirigían al centro de distribución de ayuda.

"Hubo muchos mártires, incluidas mujeres", dijo el hombre de 40 años. "Estábamos a unos 300 metros del ejército".

Abu Saoud dijo que vio a muchas personas con heridas de bala, incluido un joven que, según él, murió en el lugar. "No pudimos ayudarlo", dijo.

Mohammed Abu Teaima, de 33 años, dijo que vio a las fuerzas israelíes abrir fuego y matar a su primo y a otra mujer mientras se dirigían al centro. Dijo que su primo recibió un disparo en el pecho y murió en el lugar. Muchos otros resultaron heridos, incluido su cuñado, dijo.

"Abrieron un intenso fuego directamente hacia nosotros", dijo mientras esperaba fuera del hospital de campaña de la Cruz Roja a recibir noticias sobre su familiar herido.

El centro forma parte de un nuevo y controversial sistema de ayuda

Israel y Estados Unidos dicen que el nuevo sistema pretende evitar que Hamás desvíe la ayuda.

Israel no ha proporcionado ninguna evidencia de desvío sistemático, y la ONU niega que haya ocurrido. Las agencias de la ONU y los principales grupos de ayuda se han negado a trabajar con el nuevo sistema, diciendo que viola los principios humanitarios porque permite a Israel controlar quién recibe ayuda y obliga a las personas a trasladarse a los puntos de distribución, arriesgando aún más desplazamientos masivos en el territorio. El sistema de la ONU ha tenido dificultades para llevar ayuda después de que Israel alivió ligeramente su bloqueo total del territorio el mes pasado. Estos grupos dicen que las restricciones israelíes, el colapso del orden público y los saqueos generalizados hacen extremadamente difícil entregar ayuda a los aproximadamente 2 millones de palestinos de Gaza. Los expertos han advertido que el territorio está en riesgo de hambruna total si no se lleva más ayuda. La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. Todavía mantienen a 58 rehenes, de los que se cree que alrededor de un tercio están vivos, después de que la mayoría de los demás fueron liberados en acuerdos de alto el fuego u otros tratos. La campaña militar de Israel ha matado a más de 54.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos de los muertos eran civiles o combatientes. La ofensiva ha destruido vastas áreas del territorio, desplazado a alrededor del 90% de su población y dejado a las personas casi completamente dependientes de la ayuda internacional. ___ Magdy informó desde El Cairo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.